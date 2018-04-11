"Как выжить в бункере": росСМИ готовят россиян к войне

Российский телеканал "Россия 24" составил список продуктов, которые понадобятся в бомбоубежище в случае третьей мировой войны.

Причиной выбора такой темы для сюжета ведущий передачи "Вести с Алексеем Казаковым" назвал обострение международной обстановки из-за позиции России по Сирии.

"Пишут чуть ли не про грядущую третью мировую и про то, что к ней нужно срочно готовиться", — заявил Казаков.

И показал – как надо готовиться правильно.

Так, в "продуктовый набор Судного дня", который стоит взять с собой в бункер, зрителям посоветовали включить:

рис, срок хранения которого достигает 8 лет,

овсяную крупу,

консервы,

оливковое масло,

сухое молоко.

А вот макароны, гречку, шоколад и сгущенку брать не рекомендуют, так как они не хранятся долго.

"Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Так, на питье взрослому мужчине нужно не менее 2,5 литра воды в день, детям и кормящим матерям нужно вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление, а 21 литр — на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения", – отмечено в материале.

Зрителям также посоветовали захватить с собой лекарства, в частности, медикаменты с йодом, и несколько литров хлорки.

Напомним, 11 апреля Россия пообещала сбивать ракеты США по Сирии и атаковать в ответ. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

В свою очередь Трамп предупредил Москву о ракетных ударах по Сирии. "Россия обещает сбить все-все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, отличные, и новые, и "умные"!" – написал ранее президент США в своем Twitter.

Чуть позже он добавил, что отношения между США и Россией сейчас хуже, чем во времена "холодной войны". И намекнул Путину, что пора бы прекратить гонку вооружений.

Ранее Трамп обвинил президента России Владимира Путина и власти Ирана в поддержке режима Башира Асада, подозреваемого в совершении химической атаки в сирийском городе Дума.

9 апреля Трамп предупредил, что ответные действия последуют через 24-48 часов. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников в применении химического оружия.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с Трампом, что страна не будет участвовать в бомбардировках Сирии пока не получит больше доказательств, достаточных для военного ответа.