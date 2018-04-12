Россия привела в готовность вооруженные силы – СМИ

Россия демонстрирует полную готовность в случае авиаудара по силам Башара Асада в Сирии, о котором написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Как сообщил глава комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов, войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность. Об этом пишет Эхо Москвы.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов заявила, что Соединенные Штаты Америки не исключают возможности удара по российским вооруженным силам в Сирии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала британским подводным лодкам приготовиться к ударам по правительственным силам президента Башара Асада в Сирии.

Как известно, дискуссию спровоцировало сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter. Он заявил, что американские военные намерены нанести ракетные удары по Сирии. Американский лидер написал в соцсети, что России не стоит иметь партнерские отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, который использует против мирных граждан химическое оружие.