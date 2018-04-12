В шаге от ядерной войны: насколько хорошо вы разбираетесь в сирийском конфликте - тест "Главреда"

Президент США Дональд Трамп предупредил Москву о ракетных ударах, заявив что "прилетят отличные, и новые, и "умные" ракеты.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин отметил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. А в В Белом доме не отрицают вероятности удара по российским вооруженным силам в Сирии. Мир фактически стоит на пороге третьей мировой войны.

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