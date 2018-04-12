"Путин нам не царь". Навальный зовет россиян на новую акцию протеста

Российская оппозиция планирует проведение митингов и шествий 5 мая — накануне инаугурации Владимира Путина.

Слоган, под которым российский оппозиционер Алексей Навальный зовет людей на акцию против цензуры, мракобесия и неравенства — "Путин нам не царь".

"Мы хотим борьбы с бедностью и неравенством. Это весьма конструктивное предложение, какое может быть развитие у страны, где больше 20% населения нищие?", — отмечает политик.

По словам Навального, его движение делает полностью законные заявки на мирные акции.

Он предложил россиянам присоединиться к акции его штаба, или организовать собственный митинг 5 мая.

Отметим, что официальная инаугурация Владимира Путина назначена на 7 мая.

Напомним, 18 марта, в 4-ю годовщину официальной аннексии Крыма Россией, в РФ прошли выборы президента.

По данным ЦИК РФ, "самовыдвиженец" и действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов на выборах. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77%. Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак набрала 1,68%.

Голосование, проведенное в аннексированном Крыму, Украина и Запад не признают.