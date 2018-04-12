Во Франции задержали организатора "титушек" во времена Майдана: подробности

Глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании Интерполом во Франции организатора групп "титушек" во времена Евромайдана Армена Саркисяна.

Украинские правоохранители получили официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции, рассказал Аваков "Украинской правде".

Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения — личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

По словам Авакова, украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", — рассказал Аваков.

Издание отмечает, что Саркисяна считают близким к бывшему нардепу Юрию Иванющенко. После Майдана Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.

Напомним, Дарницкий районный суд Киева 29 марта оставил под стражей на два месяца без права внесения залога фигуранта дела о похищении и пытках майдановцев Юрия Крысина.

Его обвиняют, в частности, в причастность к убийству во время Евромайдана журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

В начале марта возле Дарницкого райсуда Киева активисты "Национальных дружин" и националистической организации С14 забросали снежками, заплевали и несколько раз ударили обвиняемого.