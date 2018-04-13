На Балтике разбился транспортно-боевой вертолет минобороны России — СМИ

В акватории Балтийского моря разбился транспортно-боевой вертолет Ка-29, предположительно принадлежащий минобороны России, найдено тело пилота.

Связь с бортом пропала вечером 12 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Сегодня (13 числа — Ред.) в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов", — сказал собеседник агентства.

Напомним, 11 апреля рано утром в российском Хабаровске разбился вертолет Ми-8, на его борту находилось шесть членов экипажа, никто не выжил. Узнать больше о крушении воздушного судна можно здесь.