Четыре сценария развития войны Путина

13 апреля 2018, 17:12

Россия все больше превращается в КНДР.

Путин "закрывает" Россию

Во время эфиров с меня несколько раз посмеивались ведущие, когда я предлагал рассмотреть футурологический прогноз по превращению РФ в большую Северную Корею со всеми атрибутами такой трансформации.

Я прогнозировал такой перечень в среднесрочной перспективе. Во-первых, ограничение деятельности новейших методов коммуникации (мессенджеров, Viber, Telegram и соцсетей в случае, если они не предоставят ФСБ неограниченный доступ для 100% контроля за перепиской, поисковыми запросами и т.д.). Затем блокировки целых массивов интернета, постепенное ограничение мобильной связи с миром, глушение вражеских голосов, наказание за несанкционированное использование средств связи, жесткая регламентация возможностей ведения бизнеса за пределами РФ и хранения средств в иностранных банках (кроме как для доверенных "правильных олигархов"). В конце концов, восстановление выездных виз, как это было во времена СССР.

Все эти методы действовали до конца восьмидесятых и у нас, поэтому такие старперы, как я, это хорошо помнят. А сейчас все это в полном расцвете происходит в еще одной стране "народной демократии" – КНДР.

Хорошо, постебались с "фантазера". А решение Таганского суда Москвы теперь куда засунем?

Его вынесли сегодня утром. Судья Юлия Смолина запретила использование Telegram в России до тех пор, пока учредители не выполнят требования ФСБ о том же сакраментальном доступе. И это не из сферы очередной тупости отдельно взятой судьи.

Иск подал Роскомнадзор, а официально его поддержала (а перед тем инициировала) ФСБ. Конечно, еще есть право на апелляцию... Но разве у кого-то есть иллюзии по этому поводу?

Кстати, до рассмотрения апелляционной жалобы решение уже начало действовать и официально операторы уже сегодня должны блокировать неугодный мессенджер на всей территории "великой и магучей".

Рассмотрение дела состоялось в отсутствие ответчика, длилось целых 20 минут, а на оформление решения ушло еще 30. Ничего не напоминает из истории о сталинских тройках?

Итак, первый пошел. Поверьте моей чуйке: все следующие пункты – это лишь вопрос времени.

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На самом деле, существует три альтернативы:

1) РФ все удается и они заставляют своим диким хамством с ними считаться, бояться, признать биполярность мира с правом на "зоны влияния". Думаю, можем догадываться, кто должен отойти к русской. И это не только Украина и Беларусь.

2) Путину не удастся победить глобально, и он сможет явочным порядком застолбить за собой часть особо важных для него территорий – этот вариант как раз будет разыгрываться через год. Тогда это будет замкнутый в себе блок нескольких оторванных от всего мира стран-марионеток вокруг Московской империи.

3) Путину вообще ничего не удастся и на наших границах действительно возникнет новая гигантская ядерная КНДР.

Можно ли с этим жить? Можно, живут же рядом с реальным КНДР Южная Корея и Япония. Но для этого надо стать европейской Южной Кореей, с реализованными реформами, без популистов, коррупционеров и "кремлевских консервов", с успешной экономикой, членством в НАТО и перспективой в ЕС.

Тогда такое соседство разве что придаст адреналина и спровоцирует формирование новой туристической зоны на границе цивилизации.

Есть и четвертый вариант: в РФ что-то пойдет не так и она начнет сыпаться "скоропостижно, безвременно". Тогда на руинах колоса возникнет куча враждующих суверенитетов, которые немного повоюют между собой, а потом их лидеры дружно полетят в Вашингтон просить поддержки и покровительства.

Для нас это будет год тревоги и толпы беженцев, а затем не менее 100 лет покоя – пока где-то в болоте под Клязьмой не выйдет из глубокого похмелья очередной собирателем земель...

Но это уже совсем другая перспектива. Сейчас нам следует оценивать свои действия на случай трех первых возможностей, потому что Россия, очевидно, стала идти по одному из них.

И вариант №2 кажется слишком реалистичным.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики

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