Во Франции подтвердили задержание организатора "титушек" — Нацполиция

Во Франции правоохранители подтвердили задержание гражданина с документами на имя Армена Саркисяна, объявленного в розыск по линии Интерпола.

"Мужчина именно с такими данными объявлен в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года. Разыскиваемому инкриминируют организацию действий так называемых "титушек" — молодых парней, причастных к избиению участников Евромайдана. События имели место в Киеве в ноябре 2013 года — феврале 2014-го годов", — сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), из хулиганских побуждений (п.7 ч.2 ст. 115 УК) и совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115КК).

Кроме того, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Сейчас задержанный находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается углубленная проверка всех обстоятельств по данному факту и проводятся мероприятия по подтверждению его личности.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании Интерполом во Франции организатора групп "титушек" во времена Евромайдана Армена Саркисяна.