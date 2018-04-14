"Акция возмездия" в Сирии. Журналист сказал, что может ударить по имперским амбициям Кремля

Журналист Виталий Портников считает, что если властям России не удастся ничем ответить на "акцию возмездия" США и их союзников (ракетные удары по Сирии), это может стать началом конца имперских амбиций Кремля.

РФ может начать возвращаться к нормальности, разрушенной ее президентом Владимиром Путиным, написал аналитик на своей странице в Facebook.

"Если российскому режиму не удастся ничем ответить на акцию возмездия США и их союзников, это может стать началом конца агрессивной путинской политики и вообще имперских амбиций Кремля. А это будет означать возвращение к нормальности, разрушенной Путиным в 2014 году", — отметил автор.

Напомним, вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химоружием.

Агентство Reuters писало, что силы трех стран стреляли по сирийской столице страны Дамаску, сирийская противовоздушная оборона отражала удары. Посол России в Штатах Анатолий Антонов пригрозил, что действия трех государств не останутся без последствий.

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.