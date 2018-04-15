В Швейцарии ответили Лаврову на слова о "химоружии НАТО" в деле Скрипалей

Швейцарский федеральный Институт по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Дауна, которая установила, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили советским веществом "Новичок".

Об этом идет речь в заявлении лаборатории института в Шпице в Twitter, в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Глава МИД России ранее заявил, что лаборатория в Шпице якобы идентифицировала вещество, отравившее Скрипалей, как BZ — химоружие, производившееся в странах НАТО.

"Только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может прокомментировать это суждение. Но мы можем повторить то, что заявили 10 дней назад: у нас нет сомнений по поводу того, что Портон Даун идентифицировал "Новичок". Портон Даун — как и Шпиц — это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что их выводам можно доверять", — говорится в сообщении лаборатории швейцарского института.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты ОЗХО 12 апреля обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".

При этом глава британского МИДа Борис Джонсон подтвердил информацию о том, что в выводах ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей идет речь о "Новичке".