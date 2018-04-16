В Германии попросили не смешивать "Северный поток-2" и Сирию

Отношение между сирийскими властями и Кремлем не повлияют на отношения Берлина к газопроводу "Северный поток-2".

С таким заявлением выступил министр экономики Германии Петер Альтмайер, отметив, что в этом вопросе будет учитываться мнение Украины.

"Проект газопровода "Северный поток-2" - это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство", - сказал Альмайер в комментарии изданию Bild.

Ранее Украина потребовала от "Газпрома" прокачивать газ через свою ГТС в прежних объемах. Российский монополист предложил транзит газа в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год вместо 93 млрд кубометров в 2017 году.