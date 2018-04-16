Россия не сбила ни одной ракеты, выпущенной по Сирии - США

Силы коалиции выпустили по химическим объктам в Сирии 105 ракет, ни одну из них Россия не сбила. Такие данные сообщаются в пресс-релизе Европейского командования США (EUCOM).

Отмечается, что всего объединенные силы США, Франции и Великобритании развернули 105 единиц оружия против трех целей, которые значительно повлияют на возможность сирийского режима разрабатывать, развертывать и использовать химическое оружие в будущем.

Также UECOM перечислило все источники ракетного удара. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer. Британские истребители Tornado и Typhoon запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет. Наиболее мощный удар пришелся с моря:

USS Monterey - 30 ракет "томагавк";

USS Laboon - 7 ракет "томагавк";

USS Higgins - 23 ракеты "томагавк";

USS John Warner - 6 ракет "томагавк";

Languedoc - 3 ракеты SCALP.

Ни одна из ракет, участвующих в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО, указывается в тексте пресс-релиза. Удар по объектам в Сирии был частью операций Центрального командования США по сдерживанию и предотвращению будущего использования химического оружия Сирией.

До удара посол России в Ливане Александр Засыпкин заявио, что вслучае агрессии США против Сирии Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

В Генштабе России заявили о том, что сирийская ПВО якобы перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.