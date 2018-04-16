"Мама, я не хочу умирать! – Ожидайте. Всего доброго": опубликованы звонки жертв пожара в Кемерово

Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись звонков на телефон 112 в день пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

На записи представлены звонки тех, кто был заперт в залах кинотеатров. "Здесь – простые люди, плачущие, зовущие на помощь. Здесь ужасное, концентрированное человеческое горе. Это никогда не должно повториться, но мы все знаем, – это будет вновь. Потому что у нас слишком короткая память, а еще терпеливый и добрый нрав – мы быстро прощаем. И раз за разом главные виновники уходят от ответственности. Хотя бы в этот раз, пусть так не случится", – пояснил Mash свое решение обнародовать записи.

И добавил: "Глава МЧС Кемеровской области, сотрудники местной пожинспекции, народный губернатор Аман Тулеев, министр Пучков - вы все должны слушать эти записи. Слушать и не выключать, пока сами не начнете просить о наказании. (Но вы не начнете, мы знаем)".

Люди на записи сначала просто сообщают о пожаре, а потом все настойчивее просят помощи.

Осторожно! Аудио 18+

На записи слышны диалоги с оператором 112 следующего содержания:

"Мы не можем выйти! Почему нас сотрудники оставили? – К вам едут пожарные! Ко мне какие претензии? – Сколько еще будут ехать?"

"Мама, я не хочу умирать!"

"Дышать нечем… Подъезжайте только… Давайте быстрее! – Мама, пожалуйста…"

"Девушка, вы знаете, что у вас в "Зимней вишне" пожар? Там люди погибают! Где пожарные вообще? – Все мы знаем, едут, все службы работают. – Да никто не едет! Уже 10 минут горят все! – Подъезжают"

"Там люди уже прыгают! Вы не едете! Вы что, совсем что ли? Ну город маленький, нельзя приехать?"

"Поехали уже все, ожидайте – приедут. – Когда поехали? Бл*, четвертый этаж! Мы здесь уже 20 минут умираем! Здесь дети маленькие!"

"У меня там дети! Они не могут выйти! Там полное задымление, они на полу лежат! – Успокойтесь, женщина. Пожарные следуют, службы спасения тоже следуют, эвакуация будет".

"Люди из окон падают, бл*! Где ваши пожарники с презентами? Хоть бы их ловили! Люли падают, об асфальт бьются, бл*! Где ваши твари с брезентами? – Вы нормально разговаривайте. Уже все на месте"

"Ребят, ну мы погибнем здесь! Ну что вы делаете-то?"

"Здесь никого нет! Люди живые прыгают из окон, горелые! – Я прекрасно понимаю. Все поехали туда. Все уже скоро подъедут, ожидайте. Всего доброго".

"Оператор 112, что у вас случилось? – У нас случился пожар. Я не знаю, как вообще разговаривать с теми, кто приехал. Приехал один экипаж скорой помощи, одного человека загрузили в машину, второй лежит на улице. Скажите, что должно произойти? Мне сейчас отвечают: "Мы же не можем всех спасать". Да у них всего два пострадавших! Скажите, что за позорная скорая у нас в Кемерово?"

Ранее была опубликована хронология работы МЧС при пожаре в Кемерово. Сотрудники МЧС России приступили к тушению через час после поступившего сообщения.

Напомним, в РФ назвали причину жуткого пожара в Кемерово. Криминалисты определили эпицентр пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

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