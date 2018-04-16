"Лучше бы сделала аборт!". В Москве "горе-мать" избивала и душила грудную дочь: видео

В Москве нетрезвая женщина била и пыталась задушить трехмесячную дочь.

Как сообщает петербургский "Пятый канал", видеозапись инцидента опубликовала в соцсетях ее знакомая. Она также написала, что женщина собиралась отправить видеоролик отцу девочки, но по ошибке отправила подруге.

В ролике женщина кричит – мол, так обращается с девочкой, потому что ее "муж так же обращался с ней во время ее беременности".

"Что ты орешь, твой папа орал на меня во время беременности! Ненавижу, что ты родилась и мешаешь мне жить. Лучше бы я сделала вовремя аборт. Всю жизнь ты будешь слышать это из-за своего папаши. Потому что никто мне с тобой не помогает!", — орала "горе-мать".

Причем по словам подруги женщины, такое поведение никак не связано с ее мужем — та "сама била себя кулаками по животу, будучи беременной и ненавидела дочь еще до ее появления на свет".

После получения видеоролика было подано заявление обратилась в органы опеки. Ребенка у "горе-матери" забрали, сейчас малышка находится у отца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Луганщине "горе-мать" бросила коробку с грудным ребенком на автовозкзале.