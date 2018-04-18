Госдеп США пригрозил России применением силы

США заверили, что не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии. Однако при этом помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл подчеркнул, что Штаты готовы применить силу "для защиты себя", если понадобится.

Митчелл заявил, что позиции американских военных в Сирии пытались атаковать "российские наемники". Вкупе с поддержкой Москвой режима Башара Асада это значительно повышает риск конфронтации с Западом, пишет РИА Новости.

"США не стремятся к конфронтации, но в случае необходимости готовы применить силу", — отмечается в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом Палаты представителей США по вопросам политики США на Ближнем Востоке.

По его словам, США выполнили все необходимые условия "по избежанию спирали эскалации" с Россией.

"Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, непонимания или случайного столкновения", — рассказал Митчелл.

Напомним, вечером 13 апреля Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США, Великобритания и Франция нанесли точечные удары объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что в результате атаки были уничтожены мощности для производства химоружия.

Украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока Юрий Мацарский утверждал, что на сирийской территории "разбомбили лишь пустые или полупустые бетонные коробки".

Ранее на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Трамп анонсировал ответные действия на атаку.