Стали известны подробности полета, где пассажирку засосало в иллюминатор. Видео

17 апреля самолет американской компании Southwest Airlines вылетел из Нью-Йорка, на борту 143 пассажира.

Люди за 4 часа должны были добраться до Далласа, если бы не взорвался левый двигатель. Взрыв разорвал двигатель на куски, повредил крыло и фюзеляж.

Двигатель CMF56 взорвался, когда самолет находился на высоте 9 750 метров. Осколки повредили один из иллюминаторов. В результате стекло не выдержало и полностью вылетело. Женщину, которая сидела в пассажирском кресле возле иллюминатора, засосало в образовавшееся отверстие.

После посадки ее сразу отвезли в больницу, но спасти не успели.

Сам самолет пришлось заливать пеной, так как был риск протечки топлива.

Напомним, ранее сообщалось, что в России задержали рейс из-за конфуза с золотыми слитками.