"Русских людей обижают". Российской приме-балерине запретили въезд в США

Известной российской танцовщице балета Ольге Смирновой власти США отказали во въезде в страну.

Такое сообщение в четверг, 19 апреля, опубликовал портал Page Six.

Согласно обнародованным данным, Смирнова, прима-балерина Большого театра, должна была станцевать в Линкольн-центре (Нью-Йорк), однако ей и ее партнеру, итальянскому танцовщику Якопо Тисси, отказали в американских визах.

"10 апреля было принято решение отказать в выдаче разрешения на пребывание в стране для неэмигрирующего работника", — заявили представители Министерства внутренней безопасности США.

Один из организаторов сорванного выступления Смирновой, Линда Морс, уже назвала такое решение принятым по политическим мотивам.

"У меня нет никаких других догадок, кроме того, что они из России. Но это не имеет никакого смысла. Ольга сейчас считается балериной номер один в мире. И отказать ей в визе — это большой удар. Это тревожно", — сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия в ответ на санкции хочет лишить США ракетных двигателей.