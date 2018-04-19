В России будут хранить архив переписки и звонков граждан за месяц

Правительство РФ ратифицировало постановление, согласно которому должен быть сохранен весь трафик российских пользователей за последние 30 дней.

В опубликованном 19 апреля на официальном инернет-портале правовой информации документе констатируется, что с 1 октября 2018 года все операторы мобильной связи, предоставляющие услуги на территории России, обязаны хранить информацию о каждом пользователе на протяжении месяца.

Авторы документа уточняют, что речь идет о голосовых и текстовых сообщениях, изображениях, аудио и видео информации. Данные о фактах приема и передачи звонков, сообщений и другого контента операторы обязаны хранить в течение полугода.

Сохранение трафика предусмотрено в рамках реализации пакета антитеррористических законов, также известных как "пакет Яровой", принятых в июне 2016 года. Эти законопроекты, помимо фиксации звонков и переписки, наделяю полицию правом запрашивать у операторов информацию о клиентах, а также представителям ФСБ требовать у мессенджеров ключи шифрования.

13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержаться встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.