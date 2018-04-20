С эмблемой КГБ. В России выпустили масло под названием "Новичок"

В России бизнесмен Алексей Якушев растительное масло под торговой маркой "Новичок", решив воспользоваться международным скандалом вокруг отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочерии Юлии нервно-паралитическим веществом с аналогичным названием.

Во время презентации продукта коммерсант не без хвастовства заявил: "Был бы Скрипаль, а "Новичок" найдется"". Видимо, для пущего эффекта, Якушев "украсил" этикетки бутылок своего масла эмблемой советской спецслужбы – Комитета государственной безопасности. Кроме того, там ж есть глумливая надпись "Продукты для долгой жизни".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.