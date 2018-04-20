В России предложили вслед за Турцией вывести золотой запас из США

Россия может вывести из США более чем 90 миллиардов долларов
Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за вывод российских золотых запасов из США вслед за Турцией.
"Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой", — призвал Жириновский на своей странице в Telegram.
Он добавил, что Россия владеет облигациями госдолга США более чем на 90 миллиардов долларов, а в общем российские иностранные вложения можно оценить в 400 миллиардов долларов.
"И наши чиновники объясняют это тем, что якобы за границей эти деньги приносят больше дивидендов, а также застрахованы от нашей внутренней коррупции. Это, конечно, ужасно порочная логика", — добавил политик.
Напомним, стало известно, что Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. По последним данным, всего в страну из-за границы вернулось 220 тонн золота.
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