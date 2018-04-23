Роскомнадзор объяснил блокировку Google.

Роскомнадзор объяснил блокировку ряда IP-адресов Google, из-за которых у российских пользователей возникли проблемы с доступом к поисковику.

Ведомство объяснило свои действия тем, что Google позволяет Telegram использовать свои IP-адреса, чтобы обходить блокировку.

"Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.

В связи с этим РКН внес ряд IP-адресов компании в реестр запрещенной информации. Речь об адресах, которые, по их данным, "используются Telegram для осуществления деятельности" в РФ.

Ранее известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич предложил свой – радикальный, но 100-процентно действенный – способ блокировки Telegram.

Также представитель ООН и Сноуден прореагировали на блокировку Telegram. В оценке действий российских властей и представитель ООН, и бывший ЦРУшник были почти единогласны.

Напомним, в Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram. Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах мессенджера для блокирования к ним доступа.

Как сообщалось, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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