Преемник Путина: назван худший сценарий для Украины

Преемником президента РФ Владимира Путина может стать еще более маргинальный и непредсказуемый лидер, который будет нести гораздо большую опасность для Украины.

Такое мнение озвучил эксперт Украинского института будущего Илия Куса, пишет "Обозреватель".

"Нам невыгодно, если Путина поменяют на какого-то радикального сумасшедшего "ястреба" вроде Игоря Гиркина (экс-главарь боевиков "ДНР" – ред.) – тех маргиналов, которые сейчас на подъеме в России. Риторика России в последнее время приводит к тому, что из маргинеса поднимаются элементы, намного более страшные, чем Путин", – отметил Куса.

При этом самого Путина он назвал "довольно управляемым", добавив, что "его финансовые ресурсы лежат на западных счетах. Все об этом знают, в том числе финансовая разведка США".

Эксперт уточнил, что президент России "не является сумасшедшим радикалом или ультранационалистом вроде Эдуарда Лимонова – есть намного хуже".

"Смена режима нам выгодна, потому что он неприемлем для Украины. Но нужна смена и команды, потому что если заменят только Путина, ничего не изменится… Нам выгодно, если вместо Путина придет либеральное крыло российской элиты, более ориентированное на Запад", – резюмировал Куса.

Ранее российский политолог объяснил, кто придет к власти после Путина. Новая российская власть, составленная из преступников, будет вынуждена приспосабливаться, считает Андрей Пионтковский.

А другой эксперт оценил возможный бунт олигархов РФ против Путина. В стране есть олигархи, а есть "силогархи", отметил Гончар.

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