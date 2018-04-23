Падение с моста. В КНДР автобус с туристами попал в ДТП, много жертв

В воскресенье вечером, 22 апреля, в Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) автобус с туристами попал в аварию, погибли 32 китайца и четверо местных жителей.

Авария произошла в провинции Хванхэ-Пукто, два гражданина Китая находятся в критическом состоянии, сообщает The Sun со ссылкой на данные китайского министерства иностранных дел.

По сведениям CGTN (China Global Television Network), транспортное средство упало с моста.

Ранее сообщалось, что в Чехии на трассе попал в ДТП автобус, в котором ехали украинцы, пострадали около восьми человек, чудом обошлось без тяжелых травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Читайте наши новости в Telegram