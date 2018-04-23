"Россияне должны скомкать свои бумажные самолетики". В Сети не скрывают эмоций от революции в Армении

23 апреля 2018, 20:59

Пользователи восхищены напором армян в борьбе за свои права.

Победу революции в Армении поддержали пользователи соцсети

Демонстрация против избрания в Армении премьер-министром Сержа Саргсяна, которая приобрела масштабы "бархатной" революции, вызвала реакцию пользователей соцсетей.

"Думаю, что россияне, исподлобья глядя из своего Гулагского рая на Армению, должны скомкать свои бумажные самолетики, запихнуть их себе в рот - давиться, заламывать руки и выть. Устыдиться себе наконец-то", - написал в Facebook российский журналист Александр Тверской.

По словам автора поста, в стране произошло небывалое единение, на улицы вышло около 300 тысяч человек разных социальных прослоек и профессий.

"Уход Сержа Саргсяна в отставку не обязательно приведёт Армению к дальнейшей демократизации. К тому же, партия Саргсяна продолжает контролировать парламент. Без досрочных выборов ситуация не изменится. Ключи от ситуации все ещё находятся в руках Кремля. Который на фоне ослабления центральной власти вполне может способствовать эскалации армянско-азербайджанского конфликта", - пишет украинский политолог Тарас Безеровец.

По словам эксперта, радоваться победе "бархатной" революции в Армении слишком рано, поскольку влияние Кремля на власть в стране велико.

"10 лет власти Саргсяна было достаточно для победы первой "бархатной революции" на постсоветье. Власть оказалась разумнее, чем можно было ожидать, а народ бережливее к себе, замечательно!", - написал политолог Аркадий Дубнов.

"Армения пала. Сейчас только два мощных старика, не предавших память Сталина, наследие социализма - Лукашенко и Тупин", - с иронией отметил пользователь из Беларуси Модест Минский.

"Почему многолетний лидер Армении Серж Саргсян не выдержал и нескольких дней протестов и ушел в отставку, а Янукович так долго держался за власть и готов был стрелять в протестующих? Потому что Саргсян чувствует себя слабым, а Янукович чувствовал свою силу? Помилуй, Боже. Саргсян имеет больше влияния, чем имел Янукович. Просто он чувствует себя армянином. А армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах сохранения власти. А Янукович никогда не чувствовал себя украинцем. Как и Азаров, Медведчук, Левочкин, Табачник ...", - написал журналист Виталий Портников.

Напомним, в Ереване были задержаны 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна, невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные. Затем президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства вскоре после добровольной отставки премьер-министра Сержа Саргсяна.

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