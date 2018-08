В Канаде автобус "впечатался" в толпу пешеходов: есть пострадавшие

В понедельник, 23 апреля, в городе Торонто (Канада) фургон въехал в толпу пешеходов.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство AFP.

"Белый микроавтобус наехал на многочисленных пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч… Тяжесть ранений неизвестна, вероятно, 8-10 человек пострадали", - сообщили представители полиции Торонто.

Как позднее сообщили журналисты CBC, врачи подтвердили ранения у пяти пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Германии грузовик въехал в толпу людей.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs