Наезд фургона на толпу в Торонто: количество жертв резко возросло, фото и видео

Девять человек погибли, еще 16 получили ранения при наезде фургона на пешеходов в канадском городе Торонто.

"Один человек под стражей, после инцидента с участием транспортного средства на улице Йонг", - сообщает в Twitter и. о. начальника городской полиции Торонто Питер Юэн.

Как передает CNN со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, "инцидент считается преднамеренным".

В полиции добавили, что расследование на месте инцидента будет длиться несколько дней, поэтому данный участок дороги будет перекрыт. Отмечается, то не будет работать на вход-выход также расположенная неподалеку станция метро.

Напомним, что 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия. Позже полиция задержала водителя. О его личности и мотивах не сообщается.