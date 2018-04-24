Аплодисменты, возгласы "Браво!". В РФ простились со звездой фильма "Любовь и голуби" Дорошиной

Во вторник, 24 апреля, в столице РФ Москве в театре "Современник" близкие, коллеги и поклонники простились с актрисой, народной артисткой страны, звездой фильма "Любовь и голуби" Ниной Дорошиной.

На траурной церемонии, в частности, присутствовали актеры Александр Ширвиндт и Лия Ахеджакова, режиссер Владимир Меньшов, пишет РИА Новости.

По данным агентства, присутствующие проводили похоронный кортеж продолжительными аплодисментами и возгласами "Браво!".

Позже в храме Живоначальной Троицы пройдет отпевание артистки, ее похоронят на Пятницком кладбище рядом с родными.

Напомним, Нина Дорошина умерла 21 апреля в возрасте 83 лет в Москве в своей квартире на Пресненском Валу. Позже стало известно, что причиной смерти актрисы стала остановка сердца.