В Facebook впервые поведали миру, из-за чего удаляются посты пользователей

Руководство популярнейшей мировой соцсети Facebook впервые предало огласке внутренние правила, согласно которым удаляются посты пользователей.

Информация была опубликована в официальном блоге компании Facebook. Соответственно, в представители соцсети определяют меру наказания для нарушителей правил публикации постов в зависимости от серьезности их нарушения и персональной истории использования.

К примеру, в случае первого нарушения в Facebook могут ограничиться предупреждением, однако в случае повторения подобных ситуаций посты будет удаляться, а профили − блокироваться профиль.

Однако в соцсети признают, что эксперты, разбирающие жалобы и принимающие соответствующие решения, время от времени вполне способны ошибаться. В связи с этим до конца нынешнего года в Facebook добавят возможность обжалования решения об удалении поста, в том числе и если он был удален из-за изображения наготы и сексуальной активности, а также разжигания ненависти или агрессивных высказываний (hate speech) и изображений сцен насилия.

Напомним, ранее гендиректор Facebook Марк Цукерберг рассказал, кому в соцсети могут запретить публикации.