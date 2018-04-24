В Беларуси задержан украинско-белорусский журналист Галко

24 апреля 2018, 20:24

Дмитрий Галко поехал в Минск увидеть сына.

Дмитрия Галко задержали в Беларуси

Украинско-белорусского журналиста Дмитрия Галко задержали в Беларуси сразу после пересечения им границы страны.

"Дмитрий Галко таки поехал в Минск, вроде как разрулить вопрос с налоговой, и конечно же, увидеть сына. Но в Минск он не доехал, его же арестовали", — сообщила жена журналиста Юлия Гаркуша в Facebook.

Он рассказала, что Галко задержали в Брестской области в Беларуси, когда он ехал из Львова.

В то же время белорусские правоохранители подтвердили задержание журналиста, сообщает nn.by.

"Советским районным отделом Следственного комитета ведется уголовное дело по обвинению 38-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел)", — говорится в комментарии управления Следственного комитета по Минску.

Журналисту грозит до шести лет заключения. По утверждениям МВД, задержанный был в розыске.

В управлении Следственного комитета заверили, что "после доставления задержанного в установленном порядке для проведения следственных действий, дополнительно будет сообщено о процессуальных решениях по делу".

22 апреля Дмитрия Галко переместили в Столинский изолятор временного содержания.

По утверждениям его жены, сотрудники изолятора не сообщают маме журналиста о причине его задержания и что с ним будет дальше.

"В ОВД небольшого приграничного городка женщину просто отфутболивают, предложили даже обратиться в ментовские пресс-службы. Единственное, о чем она смогла узнать, что он до сих пор у них", — отметила супруга задержанного.

История началась еще в ноябре 2017, когда сын Дмитрия Галко Ян праздновал свой день рождения. Во время празднования в квартире был и сам Дмитрий Галко.

Тогда в квартиру приехал участковый. По словам правоохранителей, кто-то вызвал участкового из-за громкой музыки. Когда он прибыл на место, у него с Дмитрием Галко якобы произошло столкновение. После этого в квартиру уже приехал ОМОН.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждал "шпионский" скандал с украинским президентом Петром Порошенко на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах в начале ноября, но Украина первой обнародовала информацию по этому поводу.

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