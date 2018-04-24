Трамп назвал северкорейского диктатора "открытым и порядочным человеком"

Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 апреля, назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "очень порядочным" человеком.,

"Мы имеем достаточно конструктивные переговоры. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, учитывая то, что мы увидели", - цитирует агентство "Укринформ" американского президента. Свое заявление он озвучил после встречи в Белом доме с президентом Франции Эммануелем Макроном.

По мнению Трампа, недавнее заявление лидера КНДР о прекращении своей ракетной программы и закрытии полигона для ядерных испытаний, стало возможным благодаря "очень-очень жесткой позиции" США.

Напомним, ранее американский президент прокомментировал решение КДНР по ядерным испытаниям.