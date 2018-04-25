"Если он выбор народа - его выберут". Лидеру революции в Армении сделали неожиданное предложение

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетнян, который сменил ушедшего в отставку Сержа Саргсяна, в среду, 25 апреля предложил провести внеочередные выборы в парламент.

"Что значит "кандидат от народа"? Я не знаю страны, где премьер-министра избирают таким образом. Для этого есть выборы. Если он (Пашинян) - выбор народа, это значит, что люди выберут его", - сказал Карапетян на пресс-конференции, пишет Reuters.

Политик добавил, что в случае продолжения кризиса страну ждут экономические проблемы. Он не уточнил, когда могут пройти выборы. Президент страны Армен Саркисян сказал, что начнет переговоры с политическими силами, чтобы попытаться разрешить кризис.

"Я начинаю консультации с парламентскими и непарламентскими представителями для обсуждения ситуации в стране и поиска выхода из нее", - заявил он.

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В среду лидер протестных акций Никол Пашинян должен был провести переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном, чтобы решить, как действовать дальше. Лояльные Пашиняну политические силы имеют лишь 8 процентов мест в парламенте. В то же время вторая по величине парламентская партия в среду сообщила, что присоединится к протестному движению и призовет своих сторонников выйти на улицы.

В настоящее время акции протеста в столице Армении возобновились.