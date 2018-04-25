В России легко одетые школьники репетировали парад Победы в снегопад: фото

В российском городе Екатеринбурге ученики одной из среднеобразовательных школ провели репетицию парада Победы в летней одежде во время сильного снегопада.

"Мы планировали проводить смотр строй-песни на улице, всех мы об этом предупреждали. Погодные условия, неожиданные во всяком случае для нас, были такие, что выпал снег", - говорит журналистам Телеканала 360 одна из организаторов мероприятия Ольга.

На репетиции, отметили в оргкомитете III Всероссийского патриотического конкурса "Сыны и Дочери Отечества", дети находились вместе с родителями, которые настояли на проведении мероприятия даже в такую погоду, хотя им якобы предлагали не снимать верхнюю одежду или отказаться от участия в смотре.

Организаторы заявили журналистам, что перенести выступление детей в помещение не было возможности, поскольку в местном Доме офицеров очень маленький зал и аварийное состояние полов, где дети могли получить травму.

"Насколько я знаю, я сама детей провожала, каждый из деток ехал с родителем. Видимо, родители приняли такое решение. Мы в любом случае отслеживаем погоду. Снег шел и в Екатеринбурге, и в Озерске. Дети поехали одетые. Мы не могли детей раздеть, такое решение может принять только родитель", - заявила директор школы Наталья Азиева.

Представитель школьной администрации отметила, что дети и родители сами настаивали на участии, несмотря на сложные погодные условия. Она подчеркнула, что жалоб в связи с инцидентом не поступало.

Напомним, в одной из школ Ломоносовского района Ленинградской области РФ правоохранительный органы начали следствие в связи с распространением видео, на котором сверстники избивают шестиклассника за его украинское происхождение.