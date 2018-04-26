"Как будто бомба": в Подмосковье горит и взрывается авиационный завод "Рубин". Видео

В Балашихе Московской области горит завод авиационной корпорации "Рубин". Как отмечают пользователи соцсетей, слышны взрывы.

На размещенных в Сети видео видны огромный столб дыма и пламя.

"Рубин" разрабатывает авиационное оборудование. В частности, предприятие разрабатывает и изготовляет взлетно-посадочные устройства, гидроагрегаты и другие летательные аппараты, а также занимается производством тормозных и нетормозных колес, насосных станций, ряда агрегатов управления и т.д.

"Как будто бомба", – комментируют видео пользователи.

Ранее сообщалось, что сотрудница ТЦ "Зимняя вишня" пыталась "спасти" телевизор вместо посетителей. Крайне неприятная история стала известна во время одного из судебных заседаний.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Пламя охватило весь четвертый этаж. Поскольку из-за угрозы штрафов в здании были закрыты двери в кинотеатр, то погибло множество детей и взрослых, оказавшихся в огненной ловушке.

Как сообщалось, 26 апреля в Москве произошло обрушение в 18-этажном бизнес-центре "Токо Тауэр" по Краснопресненской набережной.