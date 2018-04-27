The Financial Times: Встреча лидеров Южной Кореи и КНДР обречена на провал

Даже если в ходе переговоров президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину и верховному лидеру КНДР Ким Чен Ыну удастся прийти к каким-то общим знаменателям, прорывом в отношениях между странами эта встреча не станет.

Такое мнение в своей редакционной колонке высказывает издание The Financial Times, отмечая, что предыдущие встречи также заканчивались декларативными успехами, после чего шел откат в отношениях и новый виток напряженности.

"В 1980-х годах, когда Рональд Рейган вел переговоры о ядерном разоружении с Советским Союзом, президент США любил цитировать старую русскую поговорку "Доверяй, но проверяй". Эта пословица может служить полезным девизом и для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который готовится к встрече с Ким Чен Ином, "верховным лидером" КНДР", - пишет The Financial Times.

Читайте также Историческая встреча. Стало известно, о чем говорили главы Южной Кореи и КНДР

Мун был главой администрации при последнем южнокорейском президенте, проводившем саммит с Севером. В 2007 году лидер Южной Кореи Ро Мухен встретился с Ким Чен Иром, отцом сегодняшнего северокорейского диктатора. Тогда стороны договорились, что Северная Корея заморозит свою ядерную программу в обмен на экономическую помощь и был набросан эскиз мирного договора, который должен был прийти на смену соглашению о перемирии, который положил конец корейской войне и был заключен в 1953 году.

"Однако эти очевидные прорыве не смогли укорениться. "Ястребы" в Южной Корее и США теперь утверждают, что Северная Корея никогда не собиралась отказываться от своей ядерной программы, а "голуби" винят в неудаче Южную Корею. Но этот провальный саммит не является одиноким примером. В 2000 году переговоры Севера Югом была восприняты как жизненно важный прорыв - но также привели к разочарованию как по ядерной проблеме, так и по мирному мирному договору", - отмечает издание.

Эта история несбывшихся надежд означает, что саммит между Кореями на этой неделе обречен на провал, резюмирует The Financial Times:

"Но даже к очевидному успеху следует относиться с осторожностью, а уступкам Северной Кореи нужно доверять, но проверять. Сокрушительное давление экономических санкций означает, что у Кима есть все основания попытаться прибегнуть к старой тактике "замани и обмани". К тому же скрытный Север не готов к иностранным инспекциям своих ядерных объектов. В этот раз Южная Корея не должна поставлять экономическую помощь в обмен на одни лишь обещания от Ким Чен Ина".

Напомним, по итогам встречи лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о "приближении воссоединения.