"Роскомнадзор" начали тащить в суд из-за блокировки Telegram

В России подали первый иск в суд против "Роскомнадзора" из-за запрета регулятором популярного мессенжера Telegram.

Российский предприниматель Александр Вихарев через суд потребовал у "Роскомнадзора" 5 млн рублей (около 2,5 млн гривень) из-за убытков, которые он понес в связи с действиями ведомства при попытке ограничить доступ к Telegram, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что компания понесла потери в виде денежных средств, которые просит взыскать у виновных в препятствовавнии работе мессенджера, отмечается в иске. Компания Вихарева ООО "Инвестори" привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерных блокировок сторонних ресурсов бизнесмену поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании.

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Истец утверждает, что оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене. По его словам, эти ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов не смогли произвести операции в своих личных кабинетах.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор произвел блокировку одного из четырех основных IP-адресов серверов социальной сети "ВКонтакте", Facebook, Twitter и "Яндекса".

Напомним, ранее блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

До этого, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon. Позднее Роскомнадзор обвинили в срые работы научных сервисов.