"От нашего стола - вашему". Ким Чен Ын решил угостить южнокорейскую делегацию лапшой из Пхеньяна

Лидер КНДР Ким Чен Ын на саммит в пятницу, 27 апреля, в Южную Корею, привез множество порций гречневой лапши "ненмён" из столицы своей страны − Пхеньяна.

"Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете", — сказал северокорейский диктатор президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Как сообщает новостное агентство "РИА Новости". в меню банкета значится "холодная гречневая лапша из пхеньянского ресторана "Оннюгван"". Специально для этого с северокорейской делегацикй прибыл шеф-повар из этого заведения общепита.

Напомним, ранее в Сети потроллили бегущих за автомобилем охранников Ким Чен Ына.