Лидер System of a Down Серж Танкян пообещал присоединиться к протестам в Армении

Лидер и вокалист калифорнийской группы System of a Down Серж Танкян, который имеет армянские корни, заявил, что собирается приехать в Ереван, где продолжаются массовые уличные протесты.

"Мне очень грустно, что до сих пор я не смог лично присоединиться к вам из-за ужасного вируса, но я следил за вами и давал комментарии, когда чувствовал, что это может что-то изменить. Обещаю скоро быть в Армении", - написал Танкян на своей странице в Facebook.

Отметим, что 21 апреля Танкян записал видеообращение в поддержку протестующих, которые добивались отставки Сержа Саргсяна. Музыкант рассказал, что очень хотел бы присоединиться к протестам в Ереване. Он извинился, что не сможет приехать сейчас, но пообещал сделать это "в ближайшее время". Он также написал инструкцию для протестующих из нескольких пунктов.

Музыкант также заявлял о своей поддержке оппозиции и говорил, что протестующим нужно усиливать давление на власть.

Напомним, 23 апреля после десятидневной акции протеста в Армении премьер-министр страны Серж Саргсян решил подать в отставку. Временно исполняющим его обязанности был назначен вице-премьер Карен Карапетян.

2 мая в Ереване сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, после того как парламент Армении отказался избирать его на пост премьер-министра, возобновили массовые протесты.