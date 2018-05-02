Революция в Армении: Пашинян рассказал, кто победил и призвал остановить протесты

После сегодняшнего согласия Республиканской партии Армении поддержать на выборах премьера кандидатуру от оппозиции, лидер протестного движения Никол Пашинян объявил о безоговорочной победе народа.

"Верьте самим себе, тогда вы будете побеждать всегда. Народ в Армении победил и должен побеждать всегда", – цитирует Пашиняна АМИ "Новости-Армения".

Он поблагодарил участников протестов, которые 2 мая перекрывали дороги в Армении и блокировали аэропорт Еревана.

"То, что произошло сегодня, было беспрецедентно. В Ереване и Армении не было ни одной открытой дороги. Полностью был закрыт аэропорт "Звартноц". Самым сенсационным является то, что сегодня улицу Туманяна перекрыли китайские туристы, которые потребовали сделать избранника народа премьер-министром Армении", – рассказал Пашинян.

После чего оппозиционер призвал протестующих не проводить 3 мая никаких акций, а вернуться к обычному образу жизни. Однако при этом оппозиционный депутат не исключает возможности того, что ситуация может резко измениться.

"Будем готовиться к выборам премьер-министра. В день выборов премьер-министра должно собраться полмиллиона людей. В этот день мы отметим вашу победу. Да здравствует Армения и да здравствует Нагорный Карабах, который, в конце концов, станет ее неделимой частью", – заявил Пашинян.

Напомним, после того как парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.