В Крыму оккупанты должны освободить Балуха, который более 40 дней голодает — Госдеп США

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт утверждает, что в захваченном РФ Крыму оккупационная "власть" должна освободить незаконно осужденного украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха.

Украинец уже более 40 дней голодает, написала она в своем аккаунте в Twitter.

"Неприемлемо для России сажать в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и отказывать ему в медицинском обслуживании", — отметила Нойерт.

Напомним, в январе в Крыму подконтрольный оккупантам Раздольненский райсуд признал Владимира Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также уплате штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривень).

В марте на полуострове подконтрольный РФ Верховный суд Крыма изменил приговор активисту, судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Позже Балух начал голодовку.