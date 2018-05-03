Смерть Вадима Мулермана: чем запомнится известный певец

Известный советский эстрадный певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке в возрасте 79 лет.

Близкие называют причиной смерти онкологию – артист в последние годы жил и лечился в США.

Мулерман будет похоронен в Харькове, где 1938 году появился на свет.

"Главред" решил собрать факты из биографии певца.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове (УССР) в еврейской семье. Пению обучался на вокальном отделении Харьковской консерватории, а впоследствии — и в Ленинграде.

Уже в 1963 году состоялся его дебют на эстраде в родном городе, а всего спустя несколько лет к артисту пришла всесоюзная слава — песня "Хромой король", которая затем претерпела некоторые изменения по политическим причинам, принесла своему исполнителю среди прочего приз Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Развила успех Вадима Иосифовича уже легендарная композиция Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского "Лада" — впервые ее исполнил именно Мулерман.

Бытовало мнение, что сугубо благодаря огромной популярности хита в те годы многим новорожденным девочкам в СССР давали имя Лада.

Любителям спорта (и не только им, впрочем) Мулерман наиболее запомнился как исполнитель легендарной песни "Трус не играет в хоккей" (слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова; музыка — Александра Пахмутова), ставшей вечным девизом всех отечественных любителей "самого мужественного спорта" на свете.

Любопытно, что многих советских граждан поначалу возмущал текст песни — люди резонно подмечали, что они не играют в хоккей, однако и трусами себя отнюдь не считают.

Впоследствие им, правда, поясняли, что легендарный рефрен композиции вовсе не говорит, что каждый не играющий в хоккей — трус, утверждая лишь, что в этом виде спорте трусов нет вовсе.

Имея огромную популярность, Мулерман должен был исполнять саундтрек к фильму "Семнадцать мгновений весны", однако сделать ему этого не дали — в те годы Совет министров СССР по телевидению и радиовещанию всячески препятствовал карьере музыканта, "обидевшись" на того за выбор репертуара.

Чиновникам не нравилось, что родившийся в еврейской семье Мулерман исполнял некоторые "запрещенные" в стране на фоне противостояния с Израилем композиции.

Уже в конце нулевых музыкант, говоря о тех сложностях, признавался, что выступал с еврейскими песнями, так как считал запрет на них "ненормальным".

Имел звание народного артиста РСФСР и заслуженного артиста Украины.