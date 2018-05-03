В Сирии ищут обломки рухнувшего российского Су-30СМ: опубликованы фото с места крушения

В Сирии затягивается эвакуация со дна моря рухнувшего российского истребителя Су-30СМ из-за того, что самолет был оснащен противокорабельными ракетами.

При патрулировании акватории на предмет чужих судов такими ракетами оснащают все истребители, сообщает в Telegram Wargonzo со ссылкой на источники.

Также издание опубликовало фото с места поисков обломков рухнувшего в Средиземное море Су-30СМ ВКС РФ.

Напомним, российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение над акваторией Средиземного моря 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим. В результате оба пилота погибли.