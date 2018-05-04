Политолог оценил вероятность развязывания Путиным новой войны

Известный российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Главреду" дал оценку вероятности развязывания новой войны властями России в целом и Владимиром Путиным в частности.

"Что касается потенциала, то я думаю, что у России сегодня достаточный боевой потенциал, чтобы вести, как минимум, одну полномасштабную войну. России вполне хватает для этого ракет, подводных лодок и т.д. Также есть мобилизационный потенциал. Таким образом, России хватает потенциала для любой международной авантюры", − сказал он.

Однако, по мнению Орешкина, реальное направление для применения всей накопленной Россией военной силы сейчас отсутствует.

"Любая военная агрессия со стороны России мне кажется маловероятной, потому что просто непонятно — куда, где и зачем. В Беларуси или Казахстане что ли? Против кого можно ударить, кого завоевать, не получив при этом каких-то несоразмерных и недопустимых имиджевых, экономических и военных потерь? Зачем?", − считает он.

Кроме того, полает политолог, успешную аннексию Крыма Путину удалось провернуть исключительно благодаря эффекту неожиданности.

"В случае Украины никто не ожидал, что Путин может сделать такую штуку. И Украину он проиграл — Украина уходит в Европу. Но в виде утешения Путин оттяпал Крым. Однако это удалось только потому, что никто этого не ожидал. Путин рассчитывал, что покричат и успокоятся. Но так сложилось, что не успокоились", − сказал Орешкин.

Он также считает, что любым крупным военным действиям со стороны РФ будут предшествовать крупные и заметные "милитаристские приготовления".

"Потому я не ожидаю никаких военных действий со стороны Путина. Если, конечно, ничего не произойдет в самой главной голове Российской Федерации, если там не замкнутся какие-то плюсы на минусы… Это не исключено. Но тогда мы увидим милитаристские приготовления", − подытожил Орешкин.

Напомним, ранее российский политолог назвал основную задачу Путина.