Милош Земан признал факт производства "Новичка" в Чехии

Президент Чехии Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб заявил, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А230, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок".

"Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — Прим. ред.) не носит грифа секретности, я могу ее пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230", - цитирует его РИА Новости.

Президент отметил, что в докладах военной и гражданской разведки произошли разногласия относительно классификации вещества. Одни специалисты утверждали, что токсин полностью идентичен "Новичку", другие данную информацию опровергали.

"Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем где и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — заключил Земан.

Напомним, в расследовании немецкого Der Spiegel утверждалось, что в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране могли изучать нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.