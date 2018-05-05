Эксперт объяснил, почему путинский режим проигрывает информационную войну

Российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что от авантюр в Сирии и Украине РФ получает несоразмерный объем потерь в дипломатическом, социальном и информационном плане.

В мире "идет серьезная информационная конкуренция, ценностная конкуренция, и путинский режим (президента России Владимира Путина — Ред.) ее уверенно проигрывает", рассказал эксперт в комментарии "Главреду".

"Хотя есть и много успехов. Многие, в том числе за пределами России, считают, что Путин — единственный лидер, который не подчиняется американскому диктату, что он остается суверенным начальником. Мне приходилось слышать, что "он молодец", "он крутой". Но — это уже другой разговор. Это — проблема информационного фронта", — отметил он.

По словам собеседника, "сейчас основные расходы геополитических и геостратегических программ идут через информационные фронты". "Не так уж важно, что Россия якобы начала сокращение военных расходов, неважно сколько у нее подводных лодок ядерных… Ну, будет их на пять штук больше — что изменится в мировом балансе сил? Ровно ничего", — добавил Орешкин.

"Лишние пять миллиардов долларов придется потратить (или сколько там стоит эта подводная лодка?), а в сущности ничего не изменится. А вот если вложить эти самые миллиарды в информационную войну, нанять людей типа Маргариты Симоньян (главред телеканала Russia Today — Ред.) и еще кого-то, то результаты могут быть", — считает аналитик.

Политолог подчеркнул, что "сегодня война ведется в другом пространстве и оплачивается не министерством обороны, а какими-то другими министерствами, которые отвечают за телевидение, Интернет и т.д.".

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко говорил, что в РФ режим Владимира Путина держится на телевизионной пропаганде и добавил — страна "до сих пор имперская и ксенофобская".