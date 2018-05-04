"Распространение бандеризма". В Польше хотят запретить фильм о герое АТО

В Польше хотят запретить показ фильма "Миф" (о погибшем на Донбассе солисте Парижской оперы Василии Слипаке) из-за красно-черных цветов рекламных плакатов картины, заявил мэр Перемышля Роберт Хома.

"Многие обратили внимание на цвета плаката и баннеров, рекламирующих фильм "Миф" о солисте Парижской оперы Василии Слипаке, который погиб на Донбассе. Красно-черные цвета, к сожалению, в Польше, и особенно в нашем городе, ассоциируются с распространением бандеризма", — заявил Хома.

Однако мэр Перемышля поддержал положение об участии Объединения украинцев в Польше в празднованиях 100-летия независимости РП, говорится на видео, опубликованном TVPODKARPACKA на YouTube.

"В ситуации, когда нам говорится о торжественном и связующем праздновании 100-летия важнейшего для нашей страны события, отказ был бы, по меньшей мере, непонятен", — добавил он.

Также польский мэр попросил от организаторов список приглашенных на это мероприятие гостей и согласовать с ним тематику запланированных мероприятий.

Напомним, в польском селе Старая Гута группа нетрезвых граждан совершила нападение на участников лагеря общества "Магурич", которое восстанавливало кладбище с украинскими захоронениями.