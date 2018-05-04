ФСБ обвинила украинских браконьеров в уничтожении краснокнижных дельфинов

Украинские браконьеры уничтожили более 70 дельфинов в Черном и Азовском морях, заявили в российской ФСБ.

"Пограничное управление (аннексированного Россией Крыма, — ред.) принимает все необходимые меры по пресечению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях, в результате которой украинскими браконьерами с начала этого года уничтожено более 70 краснокнижных дельфинов", — говорится в сообщении ФСБ.

О местах и обстоятельствах, при которых погибли дельфины, не сообщается.

"Все факты указывают на браконьерский промысел в запрещенных районах лова, или районах, где проходят миграционные пути дельфинов", — отметили в ФСБ.

Утверждается, что среди погибших дельфинов встречаются особи, которые занесены в Красную Книгу России. Среди погибших дельфинов незаконные крымские пограничники называют, в частности, азовок, белобочек и афалинов. В подавляющем большинстве они погибли от рыболовных сетей и колюще-режущих предметов, передает РИА "Новости". Так называемые пограничники в Крыму утверждают, что выводы подтверждаются фотографиями изувеченных особей, но не демонстрируют их.

Сообщается, что статистика не полная, потому что фиксируются только те случаи, о которых сообщают местные жители.

Напомним, у берегов захваченного РФ Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" "за незаконный промысел камбалы-калкана".

Ранее в ФСБ России заявляли о намерении пресекать браконьерскую деятельность рыбаков в Азовском море.