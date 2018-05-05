"Путина на мыло": В России проходят массовые задержания участников акций против президента РФ

По всей России правоохранительные органы задерживают сотни людей, которые вышли на протестную акцию "Он нам не царь", посвященную предстоящей инаугурации президента Путина.

Как сообщает издание Медуза, по состоянию на 12:00 по киевскому времени известно, что в Красноярске задержаны более 150 участников протестов, 75 человек задержаны в Якутске. Также известно о задержаниях в Барнауле, Новокузнецке (18 человек), Пензе (шесть человек), Томске и других городах.

При этом в Пензе у здания отделения полиции собрались активисты, требуя освободить задержанных участников акции.

В Челябинске перед акцией задержаны 16 активистов, включая координатора штаба Навального в городе. "Поводы для задержаний самые разные: от кражи до избиения", — сообщается на странице акции в Челябинске в соцсети ВКонтакте. Активисты отмечают, что путинские силовики задерживают волонтеров прямо на выходе из квартир.

В Екатеринбурге шествие запланировано на 15:00 по местному времени, там по маршруту протестующих "проходит праздник МЧС, праздник инвалидов, перекладывают плитку и много ОМОНа", сообщают сторонники оппозиционера Алексея Навального.

В Сочи под предлогом ориентировки по уголовному делу в отношении экс-координатора штаба Навального Константина Зыкова задержана активистка Ирина Бархатова.

В Москве первым задержанным оказался мужчина с плакатом "Путина на мыло".

В Санкт-Петербурге, где участники не спрашивали разрешения у властей на проведение акции, перекрыта Дворцовая площадь - власти внезапно решили провести внеплановую репетицию парада к 9 мая.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Окончательный ее сценарий еще не утвержден, однако в СМИ уже появилась информация о том, что в этот раз на событии будут присутствовать около 5 тысяч человек, а сама церемония может остаться без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.