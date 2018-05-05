Протесты в России. Полиция задержала Навального: видео

В субботу, 5 мая, в Москве полицейские задержали оппозиционера Алексея Навального, который призвал людей присоединиться к акциям "Он нам не царь" перед инаугурацией Владимира Путина.

Видео с задержания опубликовали в Twitter Навальный Live.





Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 по киевскому времени известно, что в Красноярске задержаны более 150 участников протестов, 75 человек задержаны в Якутске. Также известно о задержаниях в Барнауле, Новокузнецке (18 человек), Пензе (шесть человек), Томске и других городах.

Отметим, что акции протеста в РФ приурочены к инаугурации нынешнего президента страны Владимира Путина, — "Он нам не царь" — организованы сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.