"Он нам не царь". На акциях протеста в России задержали более тысячи человек. Фото

В субботу, 5 мая, в России на акциях "Он нам не царь" задержали более тысячи человек.

По данным "ОВД-Инфо", больше всего протестующих задержаны в Москве — 574 человека. В Челябинске задержаны 164 человека, в Якутске — 75, в Тольятти — 63, в Санкт-Петербурге — 53, в Краснодаре — 49 человек.

Также есть задержанные в Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске, Томске.

Отметим, что акции протеста в РФ приурочены к инаугурации нынешнего президента страны Владимира Путина, — "Он нам не царь" — организованы сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.