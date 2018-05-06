"Огромная пощечина Порошенко": почему США остановили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров

США приостановили действия торговых преференций для 155 видов товаров из Украины.

Украина получила право на беспошлинный ввоз ряда товаров еще в 2015 году в рамках Всеобщей системы преференций. Тогда Штаты инициировали его действие для около 5 тысяч наименований товаров. К провозу был разрешен широкий перечень минералов и строительного камня, ювелирных изделий, ковров, а также продукция сельского хозяйства, рыболовства и химической промышленности.

Однако в декабре 2017 года США это правило отменили для части украинских товаров. По словам Трампа, на это шаг Вашингтон пошел из-за недостаточных усилий украинских властей по охране интеллектуальной собственности.

"Для США, наверное, не было бы большой потерей, если бы эти преференции сохранялись, а для Украины — более ощутимо. То есть объемы торговли не настолько серьезны для американцев. Для украинской же стороны любое ограничение торговли будет достаточно чувствительным", — рассказал RT политолог и экономист Александр Дудчак.

А заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил: "Действительно, украинская экономика медленно увеличивает поставки своей продукции на западные рынки. Однако надо сказать, что американский рынок для нее, конечно, совершенно не главный… В этой связи подобные вещи нельзя воспринимать, как чисто экономические. В политическом плане — это огромная пощечина режиму Петра Порошенко. То есть конкретно против него запущен механизм давления. Все началось еще с ограничения сотрудничества с МВФ, прекращения кредитования, заморозки траншей, потом началась дискуссия по поводу реформ в Украине, борьбе с коррупцией и так далее".

Дудчак добавил, что нынешняя власть Украины слишком привыкла, что Штаты многие им прощают в сфере политики, но ситуация меняется, когда речь идет об экономических интересах США.

"Украина считала, что находится на особом положении у Запада, в частности у США, что им прощаются любые политические выходки. Но когда дело касается экономики, здесь американская сторона подходит прагматично. Если им так выгодно, то политические заслуги не учитываются. Так что здесь очередной раз проявляется прагматичный и даже циничный подход США. А найти повод совершенно не сложно, объяснив, например, все отсутствием защиты интеллектуальной собственности", — пояснил политолог.

Напомним, после того, как Евросоюз пригрозил США "тройным ударом" в случае введения пошлин на импорт товаров из ЕС, президент США Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин для Евросоюза, Канады и Мексики. Теперь планируется, что пошлины на сталь и алюминий для этих стран будут введены 1 июня.